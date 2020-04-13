Под Тюменью мужчина укусил за ногу полицейского, остановившего его за нарушение карантина

В поселке Боровский задержанный из-за несоблюдения карантина мужчина укусил полицейского за ногу. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 7 апреля 2020 года полицейские патрулировали улицы в поселке Боровский Тюменского района. Одной из целей патрулирования было обе5спечение соблюдения ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Около часа ночи полицейские встретили на улице Октябрьской пьяного 41-летнего мужчину и напомнили ему о необходимости соблюдать самоизоляцию. Полицейские предложили проводить мужчину домой, в ответ он стал вести себя агрессивно. Когда стражи порядка попытались задержать боровчанина, он укусил одного из полицейских за правую голень.

Сейчас следствие по делу о применении насилия в отношении представителя власти завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Тюмень. Другие новости 13.04.20

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