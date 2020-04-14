В Тюменской области полтора десятка новых больных коронавирусом

В Тюменской области, по данным оперативного штаба по профилактике коронавируса, диагностированы новые случаи заражения COVID-19. На вторник, 14 апреля, коронавирус подтвержден еще у 14 человек.
С начала 2020 года коронавирусом в Тюменской области заразились 67 человек. 1 человек умер, 10 успешно вылечились. Пациенты находятся в областной инфекционной больнице, 5 из них в реанимации.
В Тюменской области введены ограничения на перемещения граждан, закрыты ТРЦ, магазины, кроме продовольственных, места общего пользования, включая парки, набережные и детские площадки. Жителям региона рекомендован режим самоизоляции.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 14.04.20
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