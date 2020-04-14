Заместитель губернатора Моора обвинила нарушителей карантина в заражении медиков коронавирусом

В Тюменской области есть единичные случаи заражения медиков коронавирусом COVID – 19. Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских обвинила в заражении врачей граждан, которые «без особой нужды» во время карантина ходят в больницы и поликлиники.

Как заявила в видеообращении во вторник, 14 апреля Кузнечевских, вина за заражение врачей лежит на тех гражданах, которые посещают медицинские учреждения вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции и вызывать врача на дом. Уточнять, сколько именно медиков заразились коронавирусом, Кузнечевских не стала.

Замгубернатора сослалась на данные проведенного мониторинга, согласно которым 40% посетителей больниц и поликлиник делают это без особой надобности. Кузнечевских призвала граждан беречь медиков, которые единственные могут оказать помощь в случае реальной угрозы здоровью.

В Тюменской области во вторник, 14 апреля, было объявлено о 14 новых случаях коронавирусной инфекции. Общее число зараженных составило 67 человек. С начала года 10 человек выздоровели, 1 пациентка умерла, в реанимации остаются 5 человек, трое из них на ИВЛ.

Тюмень, служба информации

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