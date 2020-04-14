В Тюменской области вновь заработали несколько тысяч предприятий, остановленных из-за коронавируса

В Тюменской области к работе вернулись более 170 тыс человек. В условиях режима повышенной готовности в связи с коронавирусом COVID-19 в понедельник, 13 апреля, возобновили работу более 3 тыс предприятий.

Об этом сообщил во вторник, 14 апреля, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Все предприятия должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. «Предприятия должны организовать масочный режим, термометрию, активно использовать дезсредства – как для личной гигиены сотрудников, так и для уборки помещений», – заявил Пантелеев. Часть предприятий уже прошли проверку на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в минувшие выходные, другим визит проверяющих предстоит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что заявки на возобновление работы в условиях карантина подали более 6600 предприятий. Среди отраслей, которые смогли вернуться к работе – строительство, обрабатывающие производства и ряд других. Правительство региона рассматривает вопрос о расширении перечня предприятий, которым разрешат работать.

Режим самоизоляции в Тюменской области объявлен до 30 апреля.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.04.20

Заместитель губернатора Моора обвинила нарушителей карантина в заражении медиков коронавирусом. / В Тюменской области полтора десятка новых больных коронавирусом. / Николай Цуканов снова указал губернаторам УрФО на острую нехватку врачей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»