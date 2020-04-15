В Тюменской области самое большое в УрФО число новых зараженных коронавирусом

В Тюменской области подтверждены еще 18 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

С начала распространения инфекции это самое большое количество заболевших за одни сутки. Кроме того, это самое большое количество новых зараженных среди субъектов УрФО. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 85 случаев коронавирусной инфекции. 1 человек скончался, 10 выздоровели. Больные находятся в областной инфекционной больнице.

Тюменская область вошла в десятку регионов России, где сделано наибольшее количество тестов на коронавирус – 29 299. В УрФО больше тестов сделали только в Свердловской области, которая лидирует в федеральном округе по количеству заболевших, их 105 человек.

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