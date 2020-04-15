В Тюмени произошел пожар в Федеральном казначействе

В Тюмени возник пожар в здании регионального управления Федерального казначейства. Огонь объял крышу здания, люди были эвакуированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в здании по улице Урицкого, 36 поступило в 15:42 в среду, 15 апреля. Первые подразбеления пожарных прибыли на место через 8 минут. Горела крыша здания на площади в 300 квадратных метров. Здание, в котором находится управление Федерального казначейства по Тюменской области, коммерческий банк, гастробар, школа йоги и ряд других коммерческих предприятий, было эвакуировано.

По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, на место прибыли медики «скорой», но обращений за медицинской помощью не было. На пожаре работали 39 пожарных с 14 единицами спецтехники.

Тюмень. Другие новости 15.04.20

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