Младенец и школьник госпитализированы с коронавирусом в Тюмени

В Тюменской области среди зараженных коронавирусом COVID-19 двое детей. Большинство пациентов с коронавирусом – люди не старше 45 лет, сообщила в среду, 15 апреля замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Детям от года до 13 лет. Среди заболевших коронавирусом на 15 апреля 85 человек лишь 13% – пациенты пенсионного возраста. Остальным больным, кроме двоих детей, от 18 до 45 лет.

При этом среди заболевших 35 человек – члены 12 семей. По словам Кузнечевских, семьи заразились из-за контактов со своими гостями.

Кроме Тюмени, зараженные коронавирусом семьи выявлены в Уватском районе и в Абатском районе. Семья из Абатского района содержится в больнице в Ишиме. «Территории муниципальных образований относятся к самоизоляции, на наш взгляд, не серьезно», – заявила Кузнечевских, попросив жителей региона соблюдать самоизоляцию.

Всего в Тюменской области с начала эпидемии отмечено 85 случаев коронавируса. Из них 1 человек умер, 10 выздоровели. В реанимации находятся 6 человек, 4 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние двоих улучшается, они дышат самостоятельно.

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