Тюменская область вышла на первое место в УрФО по количеству больных коронавирусом

На треть выросло количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции covid – 19 в Тюменской области. За сутки диагноз подтвердился у 27 человек, сообщил оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Тюменской области.

По данным источника «Нового Дня», вновь заболевшие ранее находились на карантине в санатории «Градостроитель» под Тюменью. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, предложив дождаться официального выступления заместителя губернатора региона Ольги Кузнечевских.

Всего в Тюменской области официально подтверждено 112 случаев коронавируса COVID-19. Среди пациентов, проходящих лечение от коронавируса, дети 1 года и 13 лет. Большинство заболевших моложе 45 лет. Из заболевших с начала эпидемии один человек скончался, шестеро в реанимации, причем четверо из них находятся на ИВЛ. С начала года излечились 10 человек.

В Регионе введен режим повышенной готовности, власти призывают население соблюдать самоизоляцию. Несмотря на это, тюменцы активно перемещаются по городу. Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских ранее отмечала, что в муниципальных образованиях не относятся к необходимости самоизоляции населения с достаточной серьезностью. В районах Тюменской области было отмечено несколько случаев заражения коронавирусом целых семей.

Тюмень. Другие новости 15.04.20

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