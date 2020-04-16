В Тюменской области удвоилось число жертв коронавируса

В Тюменской области умер еще один больной коронавирусом covid-19. Крупная вспышка заболевания зарегистрирована в Тюменском военно-инженерном училище министерства обороны РФ, сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Количество зараженных курсантов не сообщается. При этом, в регионе скончался еще один больной с коронавирусом. Ему было 68 лет, он страдал тяжелой хронической болезнью легких. Еще один очаг коронавируса найден в Ярковском районе. Заболевание обнаружено у мужчины, проживавшего в гостинице «Искра», эвакуированной в минувшие выходные.

Всего в Тюменской области с начала года коронавирус был диагностирован у 112 человек. Двое умерли, 10 выздоровели, остальные находятся под присмотром врачей.

Тюмень. Другие новости 16.04.20

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