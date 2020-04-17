В Тюменской области коронавирус нашли почти у полутора сотен человек

Число случаев заражения коронавирусом covid-19 в Тюменской области увеличилось до 146. За сутки болезнь диагностировали у 34 новых пациентов, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Тюменская область удерживает первое место по количеству инфицированных коронавирусом в УрФО. Как рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, кроме Тюмени по три человека с коронавирусом находятся в госпиталях Тобольска и Ишима. Администрация Ишима ранее сообщила, что в изолированных боксах инфекционного отделения в городе содержатся 5 человек, двое из Абатского района и трое из Ишима. В тобольской больнице находятся трое человек. Двое из них из Увата, один тоболяк, у которого заболевание было выявлено в пятницу, 17 апреля, сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм» глава города Максим Афанасьев.

В реанимации тюменской областной инфекционной больницы находятся 7 человек. Пятеро подключены к искусственной вентиляции легких, это пациенты старше 65 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Два человека выздоравливают и дышат самостоятельно. Состояние детей 1 года и 13 лет, также зараженных коронавирусом, удовлетворительное. С начала эпидемии 2 человека умерли, 10 излечились. Сейчас под наблюдением врачей находятся 134 пациента.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.04.20

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