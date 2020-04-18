В Тюмени очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за одни сутки

Число выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 185. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в субботу, 18 апреля.

За сутки было выявлено 39 новых случаев заболевания. Это наибольшее количество вновь заболевших в тюменской «матрешке» с начала эпидемии. Также Тюменская область продолжает лидировать по числу заболевших среди всех регионов УрФО.

С начала эпидемии в Тюменской области выздоровели уже 20 человек. Двое скончались. Сейчас в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 5 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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