Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 250 человек

27 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Тюменской области на понедельник, 20 апреля. Всего с начала года в регионе произошло 254 случая заражения COVID-19.

В воскресенье, 20 апреля, в регионе было зарегистрировано максимальное с начала эпидемии количество случаев новой коронавирусной инфекции – 42, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса. В Тюменской области заболевших госпитализируют в больницы Тюмени, Тобольска и Ишима.

От коронавируса скончались двое заболевших, 20 выздоровели. В реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 6 человек в тяжелом состоянии.

Тюмень, Николая Юрьев

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