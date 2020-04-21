Количество больных коронавирусом в Тюменской области приближается к 300

Новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 36 человек в Тюменской области. Число выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 290. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса во вторник, 21 апреля.

Тюменская область продолжает лидировать по числу заболевших среди всех регионов УрФО. С начала эпидемии в Тюменской области выздоровели уже 28 человек. Двое скончались. Сейчас в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 6 человек. Среди заболевших не менее 6 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Большая часть (около 65%) заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, четверть инфицированных – в состоянии средней тяжести.

Тюмень, Николай Юрьев

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