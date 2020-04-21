Тюменский депутат-миллиардер раскрыл сумму, за которую продал акции «Запсибкомбанка»

Первый официальный миллиардер появился среди депутатов тюменской областной думы. Единоросс Дмитрий Горицкий задекларировал доход за 2019 год в размере 1 млрд 143 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте облдумы.

Согласно декларации, доход председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрия Горицкого составил в 2019 году 1 142 949 178 рублей. С таким доходом он является наиболее состоятельным думцем региона. В собственности Горицкого четыре земельных участка площадью от 21,7 кв м до 600 000 кв м, дом в 200 «квадратов», квартира 257 кв м, два гаража (70 и 37 кв м) и два машино-места по 16,9 кв м. В гаражах Горицкого два автомобиля: Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560 4 MA. Несовершеннолетний ребенок Горицкого доходов не имеет.

Дмитрий Горицкий много лет был самым состоятельным депутатом областной думы, но его доход за 2018 год составил порядка 271 млн рублей. Этот результат позволил Горицкому попасть в список Forbes. Зимой 2018-2019 годов Горицкий продал свои акции крупнейшего банка региона – «Запсибкомбанка» – группе ВТБ. В СМИ оценивали сделку в сумму около 4 млрд рублей, сам Горицкий скромно уточнял, что эти оценки слишком оптимистичные. Таким образом, можно предположить, что экс-президент «Запсибкомбанка» выручил за свои акции порядка 800-900 миллионов рублей.

Отметим, что Дмитрий Горицкий является депутатом на постоянной основе, то есть получает зарплату в областной думе.

Тюмень, Николай Юрьев

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