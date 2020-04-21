Тюменский губернатор призвал жителей региона отращивать волосы

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона воздержаться от походов в парикмахерские на время карантина по коронавирусу COVID-19. Глава региона выложил в соцсети Инстаграм пару своих фото с отросшими волосами, сообщив, что не посещал парикмахерскую полтора месяца и не посетит, пока не будет отменен режим самоизоляции.

«К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательны для всех, поэтому – только после его отмены. Здоровье важнее», – написал губернатор. Некоторые комментаторы на странице Моора немедленно вспомнили про моду 1980-х годов. «Это намек на то, что вся облдума через месяц будет похожа на «Битлз»?» – написал один из посетителей страницы губернатора.

Вслед за своим непосредственным начальником его идею поддержал замгубернатора Андрей Пантелеев. Чиновник, в зону ответственности которого входит потребительский рынок региона, пожелал всем здоровья и добавил к своему «обросшему» фото хэштег #месяцбезпарикмахерской.

Идею Моора поддержали, кроме Пантелеева, несколько молодых политиков и управленцев, а также журналист одного из местных изданий. Отметим, что Александр Моор не стал действовать столь радикально, как глава Чечни Рамзан Кадыров, который в ответ на призыв открыть парикмахерские побрился налысо и заснял себя в таком виде. Видео нового образа главы Чечни опубликовал телеканал «Грозный».

Тюмень, Николай Юрьев

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