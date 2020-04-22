Под Тюменью подросток готовился устроить стрельбу в школе

В Тюменском районе 18-летний парень готовил вооруженное нападение на школу. Юноша был задержан сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, молодой человек собирался в апреле 2020 года убить неизвестное количество людей в одном из учебных заведений Тюменского района. Для этого он у себя дома готовил самодельное взрывное устройство с начинкой из аммиачной селитры. Для бойни в школе юноша приготовил также охотничье ружье и патронами, два охотничьих ножа и средства связи.

К счастью, нападение на школу не состоялось. Парня задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. Оперативники изъяли у несостоявшегося стрелка дома селитру, ружье, патроны, ножи и средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Было возбуждено уголовное дело о приготовление к убийству общеопасным способом двух или более лиц (ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Николай Юрьев

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