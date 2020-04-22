Коронавирус в Тюменской области обнаружен в 11 муниципалитетах

Число заразившихся коронавирусом с Тюменской области достигло 319 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 29 человек, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Как рассказала главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо, в регионе очаги заражения располагаются в 11 муниципальных образованиях. Отмечен очаг заболевания на нефтяном месторождении в Уватском районе. 14 человек оттуда доставлены в тобольскую областную больницу №3.

По состоянию на среду, 22 апреля врачи провели более 43 тысяч тестов на коронавирус. С начала эпидемии в регионе 2 человека умерли, 28 выздоровели. В больницах находятся пятеро детей в возрасте от 1 до 15 лет. В реанимации остаются 6 «тяжелых» пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Около 40% заболевших переносят инфекцию бессимптомно.

Тюмень, Николай Юрьев

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