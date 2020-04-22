В Тюмени третий случай смерти человека от коронавируса

В Тюменской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области в среду, 22 апреля.

Умершей женщине было 88 лет, она страдала от ряда тяжелых хронических заболеваний. Всего это третья смерть от коронавируса в Тюменской области, по этому показателю регион держит печальное лидерство в УрФО. Также Тюменская область лидирует по количеству заболевших – 319 с начала года. Из них вылечились 34 человека. В реанимации на искусственной вентиляции легких находятся 6 «тяжелых» больных.

Среди инфицированных 6 детей, самому младшему из них 1 год. Все они находятся в тюменской областной инфекционной больнице. В карантине в санатории «Градостроитель» находятся 107 человек. Более трех тысяч сидят дома в режиме строгой самоизоляции. По оценке главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, эпидемическая обстановка в регионе ухудшается.

Тюмень, Николай Юрьев

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