Тюменский замгубернатора объявил о новой помощи для предпринимателей и обвинил банки в бездействии

Правительство Тюменской области разрабатывает второй пакет финансовой помощи для предпринимателей. Об этом во время онлайн-конференции с представителями банковского сектора и предпринимателями сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

По словам Пантелеева, правительство сейчас решает, где взять деньги на поддержку бизнеса. При этом он отметил, что необходимые средства есть у банков, но они «будто и не работают». Темп наполнения экономики банковскими кредитами, по словам Пантелеева, «вызывает иронию».

Какими конкретно будут меры поддержки бизнеса, которые войдут во второй антикризисный пакет, заместитель губернатора не уточнил. Новый пакет антикризисных мер правительство представит на следующей неделе. Первый пакет мер предоставил предприятиям региона льготы по ЕНВД, упрощенной системе налогообложения, стоимости работы по патентам и отсрочку платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом. Стоимость этих мер в правительстве региона оценили приблизительно в 3 млрд рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.04.20

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