Тюменскую область ждет «очень серьезное» падение поступлений в и так дефицитный бюджет

Правительство Тюменской области ожидает существенного снижения поступлений налогов в региональный бюджет в 2020 году. Об этом на встрече с представителями предпринимательского сообщества в четверг, 23 апреля заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

«Вы сейчас видите, что происходит с ценой на нефть и газ, – обратился Сысоев к представителям банковской сферы. – А основная составляющая поступлений в бюджет [Тюменской области] – это налог на прибыль от нефтегазовой сферы. Поэтому мы предполагаем очень серьезное падение поступлений. Это подтверждается и теми данными, которые до нас доводит налоговая инспекция».

Напомним, бюджет Тюменской области был принят с рекордным дефицитом, который в 2020 году составляет около 59 млрд рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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