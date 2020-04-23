Тюменского подростка, планировавшего устроить массовое убийство в школе, отправили в психлечебницу

Житель Тюменского района, намеревавшийся устроить массовое убийство в одной из местных школ, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области в четверг, 23 апреля.

Юношу 18 лет задержали сотрудники ФСБ. Дома у него были изъяты компоненты взрывного устройства, инструкция по его созданию, охотничье ружье с патронами и два охотничьих ножа. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек общеопасным способом. По ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Тюмень, Николай Юрьев

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