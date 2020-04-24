В Тюмени из-за коронавируса уменьшают количество пригородных автобусов

Из-за коронавируса сокращены пригородные рейсы, отправляющиеся с тюменского автовокзала. Об этом в пятницу, 234 апреля сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Были сокращены несколько рейсов по маршрутам сокращены несколько рейсов по маршрутам №104 «Тюмень – Богандинский», №404 «Тюмень – Княжево» и № 112 «Тюмень – Червишево». «Общественный транспорт остается рискованным общественным пространством, в котором велик риск распространения и передачи вирусной инфекции, – подчеркнул Чистяков. – Еще раз призываем: взвесьте необходимость таких поездок и сократите их количество до минимума».

Всего маршрутная сеть Тюменского района состоит из 67 пригородных маршрутов, по которым ежедневно выполняется 485 рейсов. Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение гражданами введенного в Тюменской области карантина.

Тюмень, Николай Юрьев

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