В Тюменской области выросло количество больных коронавирусом детей

В Тюменской области за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 16 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в регионе.

Всего с начала года в области коронавирус выявили у 357 человек. Трое заболевших умерли, 50 выздоровели. За минувшие сутки выздоровели 10 пациентов.

В реанимации на ИВЛ находятся 5 человек. У остальных пациентов, среди которых 10 детей, состояние удовлетворительное. На карантине в санатории «Градостроитель» находятся 107 человек, на самоизоляции по возращении из-за рубежа – почти четыре тысячи человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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