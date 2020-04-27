Озвучен прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в Тюменской области

В Тюменской области с субботы по понедельник зафиксировано 42 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе коронавирусная инфекция была диагностирована у 399 человек, сообщила на брифинге в понедельник, 27 апреля, замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Кузнечевских заявила, что стабильная ситуация с количеством заболевших в течение последних дней не говорит о стабилизации ситуации с COVID-19. В субботу было подтверждено 17 новых случаев коронавируса, в воскресенье – 12 случаев и 13 случаев в понедельник. «Впереди майские праздники и неплохая погода, – предостерегла Кузнечевских. – Надо еще немного потерпеть, хотя бы две недели, чтобы мы реально стабилизировали ситуацию».

Сейчас в клиниках Тюменской области среди больных с коронавирусом 6 человек находятся в реанимации на искусственной вентиляциии легких, среди заболевших уже 15 детей. С начала года 3 человека умерли, выздоровели 64 пациента. Еще 2,5 тысячи человек отрабатываются врачами как контактные с заболевшими лица. На карантине находятся более 3,5 тысяч человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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