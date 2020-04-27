В Тюмени суд обязал ПАТП выплатить компенсацию девушке, тяжело пострадавшей в ДТП с автобусом

В Тюмени ПАТП-1 выплатит более четверти миллиона рублей девушке, пострадавшей в ДТП с пассажирским автобусом. Виновная в аварии женщина-водитель автобуса уже осуждена за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ДТП произошло 13 января 2019 года. Около 22:35 водитель автобуса МАЗ маршрута №2 поворачивала налево с улицы Луначарского на улицу Коммунистическую. Женщина не пропустила двигавшуюся по главной дороге «Тойоту Королла». В результате столкновения иномарку отбросило на другой автобус, стоявший в «кармане» остановки «Строительный институт ТИУ». Пассажирка «Тойоты» получила тяжкий вред здоровью.

В мае 2019 года женщину-водителя автобуса суд приговорил к году ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. А в ноябре пострадавшая девушка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред с автотранспортного предприятия. Прокуратура обратилась в суд с иском к АО «ТПАТП №1» с просьбой о взыскании морального вреда. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал автотранспортное предприятие выплатить пострадавшей девушке 270 тысяч рублей возмещения морального вреда.

Тюмень, Николай Юрьев

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