В Тюмени врачей, борющихся с коронавирусом, поселили в четырехзвездные отели

В Тюмени врачей, которые лечат заболевших коронавирусом, поселили в четырехзвездные отели. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в понедельник, 27 апреля.

В тот же день о размещении 400 сотрудников моноинфекционных госпиталей в пяти отелях города сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм» губернатор Александр Моор. «Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких, – написал Моор. – Чтобы пересечение было минимальным, этажи заселяют в соответствии с посменным графиком работы, до больницы и обратно все передвигаются на спецтранспорте. Никаких сторонних постояльцев на время размещения медиков принимать не будут».

Отели, где разместили медиков: «Евразия», «Гарден», «Спасская», «Восток» и «Ремезов». Также для размещения врачей рассматриваются отели «Хилтон», «Меркьюри» и «Алгоритм». Медики получают бесплатное питание в номерах, воду, соки и все необходимое.

На случай, если того потребует ситуация с распространением коронавирусной инфекции, у правительства Тюменской области есть договоренности о предоставлении мест в гостиницах сотрудникам моногоспиталей не только в Тюмени, но и в муниципалитетах.

На 27 апреля в Тюменской области коронавирусная инфекция подтверждена у 399 человек, в том числе 15 детей. С начала года трое больных скончались.

Тюмень, Николай Юрьев

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