Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Тюменской области пошла на спад

В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Таким образом, на вторник, 28 апреля в регионе зафиксировано 404 случая заболевания COVID-19. Это самый низкий прирост числа заболевших в регионах «тюменской матрешки». В ХМАО за сутки коронавирус диагностирован у 41 человека, на Ямале – у 12 человек. Кроме того, это самый низкий прирост числа заболевших за последние полторы недели. Еще в понедельник коронавирус был выявлен у 13 пациентов.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских призвала тюменцев не считать снижение заболеваемости признаком стабилизации ситуации с коронавирусом. Замгубернатора попросила жителей региона «потерпеть хотя бы две недели» и не нарушать режима самоизоляции, чтобы ситуация реально стабилизировалась.

С начала года в Тюменской области от коронавируса умерли трое человек, все они были пожилыми и страдали от серьезных хронических заболеваний. Сейчас в областной инфекционной больнице от коронавируса лечатся 15 детей, их состояние удовлетворительное. Шестеро пациентов «инфекционки» в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Чтобы избежать распространения инфекции, медиков, работающих с больными коронавирусом, поселили в пять тюменских отелей. От гостиницы до госпиталя и обратно их доставляют специализированным транспортом.

Тюмень, Николай Юрьев

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