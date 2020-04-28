Тюменская прокуратура поймала «Транснефть» на загрязнении воздуха

В Тюмени прокуратура уличила «Транснефть – Сибирь» в нарушении экологического законодательства. Об этом сообщила во вторник, 28 апреля пресс-служба надзорного ведомства.

В первом квартале 2020 года тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила производственные площадки АО «Транснефть-Сибирь». Проверка выявила, что предприятие эксплуатировало источники выбросов вредных загрязняющих веществ, не включенных в разрешительную документацию. Кроме того, в цехе, где работал сверлильный станок, отсутствовала вентиляция. Прокуратура внесла руководству предприятия представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.

Всего с начала года В Тюмени прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха в 8 организациях. На предприятиях не осуществлялся либо осуществлялся ненадлежащим образом производственный контроль, не обеспечивался расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, не исполнялась программа производственного экологического контроля.

В первом квартале 2020 года надзорное ведомство выявило 140 нарушений природоохранного законодательства. Было возбуждено одно уголовное дело, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 40 лиц.

Тюмень, Николай Юрьев

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