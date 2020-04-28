Возвращающиеся в Тюменскую область вахтовики пройдут карантин в санаториях

Возвращающиеся с вахт жители Тюменской области будут проходить карантин на базах отдыха и в санаториях региона. Все эти учреждения находятся за пределами населенных пунктов, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

«Многие жители Тюменской области работают вахтовым методом в компаниях нефтедобывающей отрасли. По возвращении в регион они должны пройти карантин. В связи с этим в области создан реестр баз отдыха и санаториев, готовых принять вахтовиков. Эти учреждения расположены вне населенных пунктов, прошли проверки и получили специальный допуск», – сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Все выезжающие на вахту люди проходят тестирование на коронавирус. Все уезжающие на вахту и находящиеся на перевахтовке здоровы, заверила замгубернатора.

За минувшие сутки в Тюменской области заболели коронавирусом 5 человек. Всего с начала года covid-19 был диагностирован у 404 человек. С начала эпидемии выздоровели 88 человек, 23 из них за последние сутки. Умерли трое пациентов. Сейчас лечение от коронавируса проходят 12 детей.

Во вторник, 28 апреля в Тюмень автобусами отправились 58 жителей области, вывезенные из Таиланда в Сургут специальным авиарейсом. После возвращения в Тюмень эвакуированным предстоит двухнедельный карантин для предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Всего из Таиланда бортом авиакомпании «Ютэйр» были вывезены 190 россиян.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 28.04.20

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