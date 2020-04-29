В Тюмени заболевшему коронавирусом мужчине потребовалась помощь хирургов

В Тюмени мужчине, переболевшему коронавирусом COVID-19 потребовалась помощь хирургов. У пациента воспалился желчный пузырь на фоне снижения иммунитета после инфекции, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Абсцесс желчного пузыря возник у 54-летнего мужчины, только что выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Воспаление было вызвано снижением защитных сил организма пациента, который долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и еще не оправился от опасной инфекции.

Пациент был успешно прооперирован, его состояние медики оценивают, как стабильное. Несмотря на отрицательные результаты теста на коронавирус, пациента оперировали в изолированной операционной с соблюдением всех мер предосторожности. Медики были одеты в защитные комбинезоны и специальные маски. Повторное тестирование на COVID-19 также показало отрицательный результат. Сейчас пациент восстанавливается после операции.

Тюмень. Другие новости 28.04.20

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