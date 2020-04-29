В Тюменской области готовы оборудовать новые госпитали: число больных коронавирусом снова выросло

В Тюменской области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в регионе с начала эпидемии болезнь обнаружена у 420 человек, сообщили в среду, 29 апреля, в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Как рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, в регионе оборудовано несколько моногоспиталей для лечения только коронавирусных больных. Моногоспитали развернуты на базе областной инфекционной больницы, областных больниц № 1(в Тюмени), №3 (в Тобольске) и №4 (в Ишиме), также для приема больных с COVID-19 полностью переоборудован госпиталь для ветеранов войн. В случае необходимости в регионе под моногоспитали могут быть переоборудованы и другие клиники, в том числе федеральные..

С начала года от коронавируса в Тюменской области умерли трое человек, 88 полностью выздоровели. Одному из выздоровевших сразу после излечения пришлось делать операцию на желчном пузыре.

Тюмень, Николай Юрьев

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