Губернатор Александр Моор продлил карантин в Тюменской области и назвал дату, когда его можно будет ослабить

Губернатор Александр Моор пообещал начать снимать карантинные ограничения в Тюменской области с 12 мая, если заболеваемость коронавирусом не увеличится за майские выходные. Пока глава региона продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно.

Как сообщил Моор в своем видеообращении в среду, 29 апреля, он подписал распоряжение о выделении каждому жителю региона 65 лет и старше дополнительной помощи в 2 тыс рублей. Такую же выплату получат тюменцы с хроническими заболеваниями из «группы риска».

Моор заявил, что в предстоящие продолжительные праздники и выходные «неплохая идея провести время в самоизоляции на даче». «Прошу вас при этом соблюдать все необходимые меры предосторожности. Не стоит ходить к соседям, не стоит устраивать застолья с родственниками и друзьями. В ближайшие дни мы подготовим план поэтапного снятия ограничительных мер», – заявил губернатор. В случае, если заболеваемость коронавирусом к 12 мая не увеличится, с этой даты у правительства появится возможность поэтапно отменять ограничения.

Напомним, с начала года в Тюменской области коронавирусом COVID-19 заболели 420 человек. Трое умерли, 88 выздоровели.

Тюмень, Николай Юрьев

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