Полиция задержала налетчика, взорвавшего два банкомата в Тюмени

В Тюмени задержан налетчик, подорвавший при помощи газа два банкомата. Им оказался 30-летний тюменец, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, в начале текущей недели подозреваемый совершил подрыв банкоматов в помещениях банков на улицах Щербакова и Харьковской. Сначала мужчина присмотрел несколько точек с банкоматами, где по ночам было минимальное количество посетителей. Он продумал алгоритм действий, купил маску, перчатки и баллоны с газом. Потом злоумышленник угнал автомобиль, на котором и поехал на преступление. Он подорвал два банкомата, закачав в них предварительно газ. Однако, несмотря на тщательную подготовку к преступлению, взломать банкоматы он не смог. После подрыва в обоих случаях банкоматы загорелись, и преступник убежал. Не сумев исполнить свой замысел, неудачливый налетчик бросил автомобиль в одном из дворов и скрылся на своей машине.

Полицейские, изучив видеозаписи с камер наблюдения, опросив свидетелей и проанализировав пути отхода преступника, установили его личность и задержали мужчину на работе. У задержанного были изъяты газовые баллоны, провода, перчатки и одежда, в которой он совершал преступление. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу и угоне автомобиля. Мужчина признал вину.

Как рассказал источник «Нового дня», близкий к превоохранительным органам, на преступление тюменец пошел. чтобы поправить свое материальное положение. Перед этим он проиграл около миллиона рублей на ставках.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Николай Юрьев

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