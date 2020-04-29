Тюменское движение «Диванные войска» прекратило работу. «На нас оказали давление из-за критики областного правительства»

Общественное движение «Диванные войска города Тюмени» объявило о замораживании своей деятельности на неопределенный срок. Об этом «Диванные войска» заявили на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Мы вынуждены заморозить на неопределенный срок работу Тюменского отделения Диванных войск России. За период нашей работы, мы добились снижения тарифа на вывоз бытовых отходов, поднятие регионального материнского капитала. Мы разработали и отправили законопроект о защите семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы помогали инвалидам и многодетным семьям отстаивать свои права. Мы проводили акции, пикеты, митинги, флешмобы, чтоб поднять вам настроение и помочь в решении самых острых проблем», – говорится в заявлении движения.

Лидер движения, «полковник» Анатолий Княжев подтвердил «Новому дню», что работа тюменского отделения организации заморожена. «На офицеров общественного движения «Диванные войска» оказали давление, заявил Княжев. –Все это делалось из-за нашей критики областного правительства». Княжев отказался уточнить, кто оказал давление на участников движения и в чем заключалось это воздействие. «Я не могу раскрыть эту информацию, иначе будут нарушены наши договоренности», – сказал Княжев.

«Полковник» «Диванных войск» Анатолий Княжев баллотировался от КПРФ на довыборах в тюменскую областную думу в 2019 году. Фаворитом предвыборной гонки был выступавший от «Единой России» гендиректор строительного гиганта «Мостострой-11» Николай Руссу. Он выиграл выборы, набрав 46% голосов, однако, не имевший никакого политического опыта и финансовых возможностей Княжев неожиданно набрал 26% голосов, обогнав кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России».

Тюмень, Николай Юрьев

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