В Тюменской области выявлены новые заболевшие коронавирусом

Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Тюменской области. Это наименьшее количество новых заболевших в «тюменской матрешке».

Всего в Тюменской области 435 зараженных. Как сообщил в четверг, 30 апреля, оперативный штаб по профилактике коронавируса, в ХМАО за сутки заболел 21 человек, на Ямале количество зараженных составило 54 человека.

С начала недели в Тюменской области коронавирус выявили у 49 человек. В среду, 29 апреля, губернатор Александр Моор продлил в регионе карантин до 11 мая включительно, пообещав начать отмену ограничений с 12 мая, если эпидемическая ситуация не ухудшится.

Тюмень, Николай Юрьев

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