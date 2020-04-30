Официально объявлено, когда закончится учебный год для тюменских школьников

Учебный год для 1-8 классов в Тюменской области закончится 15 мая. Об этом сообщил в четверг, 30 апреля, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Райдер заявил, что за три недели ученики 1 – 8 классов получили весь материал по всем ключевым предметным темам. 9, 10 и 11 классы продолжат учиться до 29 мая. В этот день они будут аттестованы за четвертую четверть и за год. Обучение будет продолжаться по русскому языку и математике, а у одиннадцатиклассников еще и по предмету по выбору. В случае, если в регионе будет ослаблен режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией, ученики старших классов смогут вернуться в школы, однако, классы будут поделены на группы меньшей численности.

15 мая ученики 9 классов будут аттестованы по всем предметам, кроме русского языка и математики. В этот же день десятиклассники пройдут аттестацию по физической культуре, технологии, МХК и ОБЖ. Ученики 11 классов 15 мая будут аттестованы по всем предметам, кроме русского языка, математики и предметов по выбору.

Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в их школах. Департамент образования рекомендовал всем школам воздержаться от проведения внутришкольных переводных итоговых работ, они перенесены на осень.

Напомним, губернатор Александр Моор продлил карантин в связи с коронавирусной инфекцией до 11 мая включительно. С 12 мая возможно ослабление режима самоизоляции в случае, если не ухудшится эпидемическая обстановка.

Тюмень, Николай Юрьев

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