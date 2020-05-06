Число заболевших коронавирусом на нефтяных месторождениях Тюменской области выросло почти в четыре раза

Число заболевших коронавирусом COVID-19 на нефтегазовых месторождениях Тюменской области возросло до 53. В связи с ростом заболеваемости главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо вновь ужесточила правила въезда на месторождения для вахтовиков.

Шарухо распорядилась не пускать на вахту сотрудников, у которых нет отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не ранее трех дней от даты въезда в Тюменскую область. Проходить тестирование вахтовики должны в регионах, где они проживают. По прибытии на вахту, при наличии отрицательного теста, вахтовик должен пройти двухнедельный карантин в устроенном работодателем обсерваторе.

За два дня до окончания карантин работник должен снова сдать тест на коронавирус. Если у вахтовика будет положительный тест или признаки заболевания, въезд на месторождение для него будет закрыт. Работодатель в таком случае должен организовать противовирусные мероприятия как для заболевшего, так и для тех, с кем тот контактировал.

Новый порядок для вахтовиков вступает в силу с 12 мая. Отметим, что за две недели, с 22 апреля, когда для вахтовиков был введен обязательный карантин, число заболевших на месторождениях увеличилось с 14 до 53 человек. Всего на 6 мая в Тюменской области отмечено 589 случаев COVID-19. С 6 мая в регионе введен масочный режим.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.04.20

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