Тюменцы, застрявшие в Таджикистане из-за коронавируса, вернулись в Россию

Тринадцать жителей Тюменской области вернулись в Россию из Таджикистана, откуда не могли вылететь из-за эпидемии коронавируса. Рейс из Душанбе прибыл в Екатеринбург утром в среду, 6 мая, сообщили в тюменском оперативном штабе по профилактике коронавируса.

По прибытии в Тюменскую область всем 13 предстоит двухнедельный карантин. Всего рейсом «Уральских авиалиний» в Россию вернулись 190 человек.

Напомним, по данным Роспотребнадзора в Тюменской области 589 случаев коронавирусной инфекции. В регионе введен масочный режим, ужесточены правила въезда на нефтегазовые месторождения для вахтовиков.

Тюмень, Николай Юрьев

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