В Тюменской области новый печальный рекорд по числу зараженных COVID-19

В Тюменской области рекордное для региона число новых зараженных коронавирусом. По данным на полдень 6 мая, опубликованным оперативным штабом региона по профилактике коронавируса, болезнь диагностирована еще у 69 человек.

Общее число зараженных составило 658 человек. Четыре пациента умерли, все они относились к группам риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

В области введен масочный режим, ужесточены правила въезда на нефтегазовые месторождения для вахтовиков.

Тюмень, Николай Юрьев

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