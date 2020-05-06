Житель Ялуторовска пойдет под суд за то, что пнул в живот женщину-полицейскую

В Ялуторовске пьяный подросток пнул ногой в живот женщину-полицейскую. Юноше грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 20 апреля 2020 года 17-летний ялуторовчанин пил спиртные напитки в компании друзей на улице Губина в Ялуторовске. На место прибыли сотрудники полиции, которые намеревались привлечь виновных к административной ответственности. Инспектор по делам несовершеннолетних потребовала от обвиняемого пройти в полицейский автомобиль, в ответ на что парень начал ее грубо оскорблять. При этом сотрудница полиции была в служебной форме. После ряда оскорбления молодой человек подошел к сотруднице полиции и пнул ее ногой в живот.

Юноша был задержан, было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование дела закончено, материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Отметим, что на территории Тюменской области в течение всего апреля действовал режим самоизоляции. Жителям региона было предписано находиться дома во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Тюмень, Николай Юрьев

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