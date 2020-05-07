В Тюменской области увеличилось число погибших от коронавируса

В Тюмени умер еще один больной коронавирусом COVID-19. На четверг, 7 мая, от инфекции погибли 5 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии коронавирус был выявлен у 683 человек. 225 человек выздоровели, из них 10 – за последние сутки.

Максимальный суточный уровень роста числа заболевших был отмечен в среду, 6 мая. Тогда за сутки число заболевших выросло на 69 человек. Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что большинство из них – пожилые люди, и возложила вину за их заражением на родственников, которые проведывали своих стариков.

Тюмень, Николай Юрьев

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