Коронавирус грозит срывом программы строительства жилья в Тюменской области

Спрос на квартиры в Тюменской области из-за эпидемии коронавируса сократился на 60%. Программа строительства жилья в регионе может быть сорвана, заявил в четверг, 7 мая замгубернатора, начальник Главного управления строительства области Сергей Шустов.

«По состоянию на 1 апреля введено в эксплуатацию 178 тыс кв. м жилья. Это 10% от плана. План на 2020 год – 1 756 тыс кв.м», – объяснил Шустов.

При этом замгубернатора отметил, что спрос на квартиры будет восстанавливаться, но у региона есть «запас» на рынке недвижимости. «Уже начали работать дистанционно МФЦ и центр государственной жилищной поддержки, поэтому ситуация будет восстанавливаться. Количество жилья для реализации достаточное для удовлетворения запроса у населения: на свободном рынке сегодня более 12 000 новых квартир», – сказал Шустов.

Запрет на работу строительных организаций в Тюменской области был снят 13 апреля. Сейчас на строительных объектах работают 56 тыс человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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