Обвиненный во взяточничестве начальник тюменской колонии возвращен в СИЗО из-под домашнего ареста

Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник исправительной колонии №1 Игорь Чурсин помещен в СИЗО. Ранее Ленинский районный суд отпустил обвиняемого под домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, следствие неизменно настаивало на том, чтобы Игорь Чурсин находился в СИЗО. Решение отпустить экс-начальника ИК-1 под домашний арест принял суд. После этого прокуратура обжаловала постановление суда и Тюменский областной суд вернул Чурсина под стражу. На свободе он пробыл 16 дней.

Получить комментарии в пресс-службах прокуратуры Тюменской области и облсуда не удалось.

Как писал «Новый День», Игорь Чурсин был задержан в конце июня 2019 года. По версии следствия, он с марта 2018 года по май 2019 года ежемесячно получал от осужденного по 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания – отдельное жилое помещение, расположенное в цехе на территории исправительной колонии строгого режима. Осужденный проживал в этой «квартире», общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником.

Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Тюмень, Николай Юрьев

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