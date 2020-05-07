Из-за вспышки коронавируса закрыта на карантин одна из лучших клиник Тюменской области. Больных выписывают по домам

Медсанчасть «Нефтяник» в Тюмени закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лечебном учреждении заражены 55 человек, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Из 55 заболевших 23 сотрудника и 32 пациента. Часть из них переведены в инфекционные больницы, другие продолжат лечение изолированно в медсанчасти из-за тяжелых сопутствующих заболеваний, из-за которых пациентов нельзя перевезти в другие больницы.

Сейчас по требованию Роспотребнадзора «Нефтяник» прекратил дежуство по экстренным вызовам, «скорая» перенаправлена в другие стационары. Часть пациентов медсанчасти выписаны домой, за их состоянием будут наблюдать врачи поликлиник по месту жительства. Тех пациентов, кого нельзя выписать из-за состояния их здоровья, оставили в медсанчасти. Они разобщены и вместе с медиками проведут 14 дней в обсервации.

У всех медиков и пациентов взяты анализы на коронавирус. Новые заболевшие будут переведены в моноинфекционные госпитали.

МСЧ «Нефтяник» расположена в районе Патрушева в Тюмени. В непосредственной близости располагаются Федеральный центр нейрохирургии и Областная больница № 1.В МСЧ ежегодно получают медицинскую помощь более 150 тысяч пациентов, в клинике работает более 1300 сотрудников. Согласно данным с официального сайта МСЧ, оно является одним из лучших в Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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