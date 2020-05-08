Под Тюменью грузовик обрушил пешеходный мост на «Газель»

Под Тюменью «КАМАЗ» снес надземный пешеходный переход. Движение по федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск было перекрыто в обоих направлениях, пострадавшего водителя доставили в тюменскую ОКБ№2.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в пятницу, 8 мая, на 13 километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск грузовик «КАМАЗ» с манипулятором зацепил надземный пешеходный переход. Мост обрушился, автомобильное движение было перекрыто в обоих направлениях. Из-за происшествия скопилась пробка. При падении конструкции пешеходного перехода повредили «Газель».

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в 14:56 бригада скорой медицинской помощи возвращалась с вызова на подстанцию и увидела это ДТП. Пострадавшего водителя медики осмотрели, ему оказали медицинскую помощь и доставили в в ОКБ № 2 для проведения комплексной диагностики.

Тюмень, Николай Юрьев

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