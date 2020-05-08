В Тюменской области коронавирусом заразился 81 медик

В Тюменской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией covid-19 заразились 99 сотрудников медицинских учреждений. Вспышки инфекции отмечены в пяти медицинских учреждениях, еще в одном выявлен один заболевший, сообщила в пятницу, 8 мая замгубернатора Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области коронавирусом заразились 32 врача, 49 человек среднего медицинского персонала и 18 человек немедицинского персонала, работавших в больницах и поликлиниках. Один медик в тяжелом состоянии находится в ОКБ№1 на искусственной вентиляции легких. 25 медработников выздоровели и вернулись к исполнению своих обязанностей.

Вспышки заболевания отмечены в областном туберкулезном диспансере, в ОКБ №1 и №2 в Тюмени, в МСЧ «Нефтяник» и поликлинике № 17. В частности, в «Нефтянике» коронавирус нашли у 27 медиков. Также один пациент с коронавирусом выявлен в областном психиатрическом диспансере, точнее, в его отделении в Тюмени. COVID-19 подтвержден у одного сотрудника, проведено 45 тестов на коронавирус, сейчас врачи ждут результатов анализов.

В ОКБ№1 и №2 заражение врачей произошло от хронических больных, которые посещали больницы, будучи больны коронавирусом в бессимптомной форме. В туберкулезный диспансер коронавирус занес пациент из центра «Милосердие», сейчас закрытого на карантин.

Всего в Тюменской области на 8 мая отмечено 707 случаев коронавирусной инфекции, за сутки было подтверждено 24 случая болезни. Пять человек умерли, шесть сейчас находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 390 человек находятся на самоизоляции, 284 пациента успешно выздоровели.

Тюмень, Николай Юрьев

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