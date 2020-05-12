Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области приближается к тысяче

Тюменская область преодолела порог в 900 зараженных коронавирусной инфекцией. Во вторник, 12 мая портал стопкоронавирус.рф сообщил о 70 новых случаях коронавируса COVID-19 в регионе.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 902 случая коронавируса. От болезни умерли шесть пациентов, все они были старше 60 лет и страдали хроническими заболеваниями. Последней в минувшие выходные скончалась 81-летняя женщина, страдавшая тяжелым сопутствующим заболеванием.

Отметим, что режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 31 мая.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 08.05.20

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