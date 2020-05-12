Вспышка коронавируса произошла еще в одной тюменской больнице

Семеро сотрудников железнодорожной больницы в Тюмени заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса со ссылкой на замгубернатора Ольгу Кузнечевских.

На карантин по коронавирусу закрыто только то отделение железнодорожной больницы, где работали заболевшие. Остальная часть больницы и поликлиника продолжают работать.

Четверо сотрудников ОКБ№» продолжают лечение от коронавируса. Они в удовлетворительном состоянии. Остальные заболевшие сотрудники клиники выздоровели и вернулись к работе. Еще один случай коронавируса отмечен среди работников детского психоневрологического интерната в селе Успенка. Однако, он заразился в отпуске и на работу не выходил.

Всего за сутки в Тюменской области подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных с начала пандемии составило 902 человека. 60 заболевших из Тюмени, остальные – жители Тюменского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ялуторовского районов. От коронавируса умерли 6 человек.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 6 человек, всего с начала года вылечились 315 человек.Пять пациентов продолжают находиться на искусственной вентиляции легких. В стационарах от коронавируса лечатся 7 детей. 4,2 тыс человек все еще находятся под медицинским наблюдением, 2 тыс человек – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.05.20

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