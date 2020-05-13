Тюмень обновила «рекорд» по числу зараженных коронавирусом

В Тюменской области за сутки коронавирус выявлен у 75 человек. Это самое большое суточное количество новых зараженных с начала эпидемии в регионе.

Как сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса, с начала года covid-19 нашли у 977 человек. Больше всего заболевших в Тюмени – 49 человек. В Бердюжском, Исетском и Казанском районах было выявлено за сутки по 4 заболевших, в остальных районах отмечены единичные случаи заболевания.

Сейчас получают сечение 648 человек, в том числе семеро детей. За сутки выздоровели восемь пациентов, всего с начала года в регионе 323 выздоровевших. Пятеро человек все еще находятся на искусственной вентиляции легких. Число умерших не изменилось и составляет шесть человек.

На карантине в обсерваторе находятся 55 человек, из них двое детей. 4280 человек остаются под медицинским наблюдением, 2450 – на перевахтовке.

Коронавирус зарегистрирован в 23 из 26 муниципальных образований Тюменской области. Случаи болезни пока не выявлены в Армизонском, Сладковском и Юргинском районах.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.05.20

За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА). / Вспышка коронавируса произошла еще в одной тюменской больнице. / Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области приближается к тысяче. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»