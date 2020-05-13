Тюменские власти подсчитали последние докризисные доходы бюджета

Доходы бюджета Тюменской области в первом квартале 2020 года превысили расходы более, чем на 10 млрд руб. Распоряжение об утверждении отчета об исполнении бюджета опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу за подписью губернатора Александра Моора, в январе-марте 2020 года доходы бюджета составили 46 млрд 414 млн 893 тыс рублей. Расходы за этот же период – 36 млрд 31 млн 883 тыс рублей.

Отметим, что в первом квартале 2020 года экономика региона еще не почувствовала кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией и карантинными мерами. Как заявлял в апреле 2020 года замгубернатора Андрей Пантелеев, потери бюджета из-за коронавируса могут составить десятки миллиардов рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.05.20

Тюмень обновила «рекорд» по числу зараженных коронавирусом. / За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА). / Вспышка коронавируса произошла еще в одной тюменской больнице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»